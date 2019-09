Deixou a mulher morrer enquanto a filmava durante crise de hipoglicemia

A polícia da Catalunha deteve esta quarta-feira um homem de 49 anos que deixou a mulher morrer em Viladecans, Barcelona, enquanto esta sofria um ataque de hipoglicemia, uma queda abrupta dos valores de açúcar no sague.



A autoridade espanhola confirmou que este é um "novo caso de violência de género" em que o agressor, além de ter deixado a mulher morrer, gravou através do seu telemóvel o sofrimento da vítima.







Apesar da autópsia ter determinado que a vítima morreu devido à crise de hipoglicemia, a polícia espanhola decidiu continuar a investigar por suspeitas de que o marido não teria socorrido a vítima sendo isto considerado crime.



De acordo com fontes da polícia catalã, citada pelo El País, a vítima foi sujeita a maus-tratos continuados e o suspeito tinha em sua posse vídeos que confirmavam os maus-tratos e agonia provocados à vítima.



O homem não divulgou o vídeo e apenas o tinha guardado no arquivo do telemóvel. A mulher tinha ainda marcas e contusões compatíveis com possíveis agressões.



O suspeito, de nacionalidade argentina, será acusado de três crimes na sequência de três meses de investigação: jomicídio, maus-tratos e omissão de socorro.



O argentino ficou em prisão preventiva.