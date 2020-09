Delírios e nevoeiros: Novo estudo sugere que o coronavírus mata as células cerebrais

O coronavírus ataca e mata as células do cérebro para produzir cópias de si mesmo, de acordo com um novo estudo divulgado esta quarta-feira, que contou com a participação de cientistas de todo o mundo. A pesquisa surge na sequência de relatos de delírios e nevoeiros cerebrais reportados por alguns pacientes.



Até ao momento, os efeitos do coronavírus no cérebro não parecem ser a causa de morte de pacientes com Covid-19. No entanto, estas novas conclusões sugerem que uma infeção não controlada nas células cerebrais (neurónios), que comunicam umas com as outras através de sinais elétricos, pode ser fatal.







As células vizinhas entram em degradação e foram encontrados sinais de privação de oxigénio.

Num cérebro saudável, esses impulsos movem-se continuamente por uma enorme rede de neurónios. Todavia, pedaços de células mortas interrompem o fluxo dessas informações. Por conseguinte, pessoas com lesões cerebrais traumáticas ou com Alzheimer podem ter "névoa cerebral", à medida que as informações chegam a essas zonas mortas no cérebro.

Em junho já tinha sido publicado um estudo no New England Journal of Medicine que descobriu que até 84% dos pacientes com Covid-19 desenvolveram sintomas neurológicos.