Delta Airlines vai voar todos os dias de Nova Iorque para os Açores

Primeira operação da companhia para os Açores arrancou a 25 de maio de 2018 e contemplou cinco voos semanais.

A companhia aérea Delta Airlines vai voar todos os dias entre Nova Iorque e Ponta Delgada na operação de verão de 2019, aumentando em cerca de 400 os lugares por semana, anunciou hoje a operadora.



Passando de cinco frequências semanais este ano para uma operação diária, a companhia aérea norte-americana vai operar 21 voos semanais entre Portugal e os Estados Unidos, a partir do aeroporto JFK.



A primeira operação da Delta Airlines para os Açores arrancou a 25 de maio de 2018 e contemplou cinco voos semanais, excetuando-se terças e quintas.



Foi a primeira ligação direta entre Ponta Delgada e Nova Iorque e marcou a entrada de uma companhia aérea norte-americana na região e o fim do monopólio da SATA nas ligações entre o arquipélago e o continente americano.



Segundo Roberto Ioriatti, vice-presidente transatlântico da companhia aérea, a operação para Ponta Delgada "vai continuar a impulsionar o número de visitantes nos Açores, facilitando a viagem sem escalas dos Estados Unidos para que mais turistas possam descobrir este paraíso escondido no Atlântico".



Os voos para os Açores têm partida de Nova Iorque às 20:50, chegando a Ponta Delgada pelas 06h45 do dia seguinte. Em sentido contrário, os voos à partida de Ponta Delgada, o primeiro dos quais está marcada para 24 de maio, têm saída prevista pelas 08h15, chegando a Nova Iorque às 10:21, sempre em horários locais.



Além dos voos para Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, a companhia vai operar dois voos diários a partir de Lisboa, através da nova rota sazonal direta para Boston, efetiva a 24 de maio de 2019.



Segundo a operadora, esta rota "vem complementar a existente rota anual direta para Nova Iorque", sendo que todos os voos são operados em conjunto com os parceiros 'joint-venture' Air France-KLM e Alitalia, usando aviões Boeing 757-200 de 199 lugares.



A Delta Air Lines transporta cerca de 180 milhões de passageiros por ano.



A Delta e a companhia Delta Connection oferecem serviços para 321 destinos, em 57 países, empregando mais de 80.000 pessoas, possuindo uma frota de mais de 800 aeronaves.