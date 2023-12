Demissão de reitora de universidade dos EUA devido a polémico testemunho antissemita

A reitora da Universidade da Pensilvânia renunciou ao cargo no sábado, na sequência da indignação causada pelo testemunho no Congresso dos Estados Unidos sobre antissemitismo no 'campus', criticado também pela Casa Branca.

"Liz Magill apresentou voluntariamente a demissão do cargo de reitora da Universidade da Pensilvânia", afirmou o presidente do conselho de administração da escola de elite, Scott L. Bok, em comunicado, no qual acrescentou que Magill se expressou mal durante o "desastroso testemunho" no Congresso.

Na semana passada, "Magill deu um passo em falso muito infeliz, consistente com o de dois dirigentes universitários sentados a seu lado, após cinco horas de um interrogatório agressivo perante uma comissão do Congresso" norte-americano.