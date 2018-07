Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Demissões abrem crise no governo britânico

Chefe da diplomacia, Boris Johnson, e ministro responsável pelas negociações com Bruxelas, David Davies, deixam executivo.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, e o ministro responsável pelas negociações do Brexit, David Davies, demitiram-se esta segunda-feira do governo em rutura com a primeira-ministra Theresa May e a sua estratégia para a saída do Reino Unido da UE, abrindo uma grave crise interna que poderá precipitar uma disputa pela liderança do Partido Conservador e do país.



As demissões ocorreram pouco mais de 48 horas depois de May ter anunciado um acordo para unir o executivo em torno do seu plano para o Brexit, após um conselho de ministros extraordinário na sua residência de verão em Chequers, na sexta-feira.



O primeiro a anunciar a saída foi Davies, que lançou um cerrado ataque à estratégia "perigosa" da primeira-ministra, que acusou de fazer "demasiadas cedências" perante Bruxelas. Horas depois, seguiu-se o anúncio, já esperado, da demissão de Boris Johnson, líder da ala eurocética do Partido Conservador, que desde o início defendia um ‘Brexit duro’.



May agradeceu o contributo dos dois ministros para o governo mas garantiu que não tenciona recuar no plano aprovado sexta-feira, que advoga a manutenção de estreitos laços comerciais com a UE após o Brexit, o que implica, na prática, a manutenção do mercado único.



A saída dos dois ministros coloca em causa a estabilidade do governo e aumenta a possibilidade de um desafio interno à liderança de May nos Tories, muito provavelmente encabeçado por Johnson.