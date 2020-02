Demite-se conselheiro de Boris Johnson acusado de racismo

O polémico conselheiro de Boris Johnson, que foi acusado de racismo por questionar a inteligência dos negros e defender a seleção genética da população humana, Andrew Sabisky, demitiu-se na segunda-feira à noite, após forte pressão da imprensa e da oposição. "O histerismo da comunicação social por causa das minhas velhas publicações online não faz qualquer sentido, mas eu vim para o governo para ajudar e não para ser uma distração", afirmou Sabisky num curto comunicado, em que acusa a imprensa de "citar seletivamente" as suas opiniões.

Sabisky, um analista de 27 anos que se autointitula de ‘super-previsor político", foi contratado pelo chefe de gabinete de Johnson, Dominic Cummings, que no início do ano publicou um anúncio de emprego à procura de "desajustados e esquisitos" capazes de trazer novas ideias para revolucionar o futuro político do Reino Unido.





No entanto, no último fim de semana vieram a público várias opiniões que Sabisky publicou em blogues e redes sociais nos últimos anos em que sugeria, entre outras coisas, que os negros têm uma predisposição genética para serem menos inteligentes que os brancos e defendia uma "seleção controlada de bebés inteligentes" para evitar uma "subclasse permanente" de cidadãos."Uma forma de evitar as gravidezes indesejadas, que ajudam a criar uma subclasse permanente de cidadãos, seria obrigar legalmente o uso de contraceptivos de longa duração desde o início da puberdade. Já existe um precedente legal com as vacinas", defendeu em 2016, acrescentando que as classes desfavorecidas "tendem a reproduzir-se a um nível superior à população geral".

Apesar da polémica, o gabinete do primeiro-ministro recusou durante dois dias responder às questões dos jornalistas sobre a contratação de Sabisky, causando desconforto no Partido Conservador.