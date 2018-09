Demite-se diretora que legalizou sindicato de prostitutas em Espanha

Concepción Pascual assume responsabilidade por decisão contestada pelo próprio governo.

"Um golpe pelas costas" ou "um dos piores dias da minha vida política" comentou Magdalena sobre a publicação da autorização da constituição do sindicato no boletim oficial do Estado, a 4 de agosto.

Concepción Pascual era, até esta segunda-feira, Diretora-Geral do Trabalho em Espanha, mas a sua decisão de aceitar a legalização de um sindicato de prostitutas de Barcelona custou-lhe o lugar. A ministra do governo socialista Magdalena Valerio anunciou esta segunda-feira ter aceite o pedido de demissão de Pascual.A notícia surge depois de uma intensa polémica à volta do caso. A prostituição é ilegal em Espanha e a própria ministra questionou publicamente como tinha sido possível que a Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) fosse legalizada pelos serviços do seu ministério (Trabalho, Migrações e Segurança Social) sem o seu conhecimento.Concepción assume toda a responsabilidade pelo caso, mas a polémica continua a perseguir a ministra. A oposição à direita critica a falta da autoridade da governante e pede a sua cabeça. À esquerda, critica-se o empenho do governo em reverter a decisão de legalizar o sindicato.De facto, o próprio governo está a tentar resolver juridicamente a questão, procurando reverter a decisão administrativa que legalizou o sindicato. A organização reage com dureza: "As trabalhadoras sexuais merecem os mesmos direitos que o resto da sociedade espanhola, nem um mais. Mas também aceitamos ficar com um direito a menos", afirmou a secretária geral do Sindicato, Conxa Borrel, citada pelo El País.