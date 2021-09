Demitem-se em bloco ministros de um dos partidos no poder na Roménia

Os seis ministros de um dos partidos no poder na Roménia, o USR-Plus, apresentaram esta segunda-feira a demissão em bloco, aumentando a pressão sobre o primeiro-ministro, cuja demissão exigem há vários dias.

"Florin Citu dinamitou intencionalmente a coligação no poder e não pode continuar a ser primeiro-ministro, é por essa razão que os ministros do USR-Plus se retiram do Governo", declarou em conferência de imprensa Dan Barna, copresidente da formação partidária.

Segundo Barna, dois cenários são agora possíveis: ou os liberais (PNL) nomeiam uma nova figura para formar um Governo e convidam o USR-Plus para dele fazer parte, ou pedem uma moção de confiança no parlamento para um Governo minoritário liderado por Citu.