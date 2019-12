Demitido de empresa mata duas colegas e é alvejado pela polícia

Um funcionário demitido de uma empresa de informática na zona sul da cidade brasileira de São Paulo matou duas colegas e feriu outro pouco depois de ser informado da demissão, no final da tarde desta sexta-feira.



O homem só parou de disparar depois de ser atingido no tórax pela polícia, que o cercou à saída da empresa, localizada na Rua Luiz Goes, no bairro da Saúde.

De acordo com o relatório preliminar da Polícia Militar, os agentes que faziam a ronda na região ouviram uma série de disparos e acorreram para o local.



Ao chegarem, depararam-se com um homem de arma em punho que, ao ver a polícia, fez novos disparos, desta feita contra os agentes, que responderam ao ataque e o atingiram no peito, ferindo-o gravemente.

Depois de ser assistido no local por uma equipa do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para estabilizar os sinais vitais, o agressor foi levado num helicóptero da polícia para o Hospital das Clínicas. Foi operado de urgência e as últimas informações disponíveis dão conta de que o seu estado é muito grave.

Antes de ser neutralizado pela polícia, o homem,cuja identidade é desconhecida, matou duas colegas de trabalho, uma com um tiro na cabeça e outra com um corte profundo no pescoço. Um outro funcionário da empresa também foi alvejado pelo colega. Foi atingido por uma bala na lateral do corpo que atravessou a axila e se alojou num ombro, e foi operado no Hospital São Paulo, na Vila Clementino, bairro vizinho ao da Saúde.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a fúria do funcionário aconteceu logo após ele ter sido informado de que tinha sido demitido da empresa.



Aparentemente o homem já imaginava que isso ia acontecer e premeditou os crimes, pois há uma semana tinha tido uma discussão com os seus chefes e esta sexta-feira, último dia de trabalho deste ano na empresa, foi trabalhar armado com uma arma de fogo e uma faca.