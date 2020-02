Democrata Andrew Yang desiste da corrida à Casa Branca

O candidato democrata Andrew Yang anunciou que vai abandonar a corrida à Casa Branca, na sequência do fraco resultado que, tudo indica que vai obter, na primária do Estado do New Hampshire no Partido Democrata.

"Eu sou um matemático e é óbvio depois desta noite, com estes números, não vencerei esta corrida", explicou, na terça-feira à noite, aos seus apoiantes, o empresário de 45 anos de idade.

Com cerca de 31% dos votos contados, as projeções dos resultados nas primárias colocaram Yang em oitavo lugar, com 2,9%.