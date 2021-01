Democratas apostam tudo nas eleições na Geórgia para controlar o Senado norte-americano

Para controlarem o Senado dos EUA, os democratas precisam de conquistar na terça-feira os dois lugares na segunda volta das eleições na Geórgia, onde não elegem um senador desde 2000, mas as sondagens indicam que tudo é possível.

Se Jon Ossoff e Raphael Warnock - os candidatos democratas aos dois lugares no Senado pela Geórgia - conseguirem ambos uma vitória na terça-feira, os democratas passam a controlar a câmara alta do Congresso dos EUA, onde já controlam a Câmara de Representantes, dando maior margem à estratégia política do Presidente eleito, Joe Biden.

As sondagens dizem que está tudo em aberto para a eleição de dia 05, na véspera de Biden ver a sua eleição confirmada pelo Congresso, mas a verdade é que o estado da Geórgia não tem sido generoso com os democratas e, por outro lado, basta que um dos dois candidatos republicanos, Kelly Loeffler e David Perdue, vença a corrida para que os conservadores mantenham o controlo do Senado, dificultando a vida a Joe Biden.