Democratas fazem campanha cautelosa sobre ataque ao Capitólio

A menos de duas semanas das eleições intercalares norte-americanas, alguns candidatos democratas mostram-se cautelosos ao abordar nas suas intervenções públicas o ataque à democracia a seis de janeiro de 2021, quando o Capitólio foi invadido.

Falando no ano passado no plenário da Câmara do Representantes, o deputado democrata Tim Ryan lamentou com raiva a falta de bipartidarismo após a insurreição de seis de janeiro e disse que a oposição dos republicanos a uma comissão de investigação foi um "estalo na cara" aos polícias agredidos pelos apoiantes do então Presidente Donald Trump naquele dia.

Ryan tem sido mais cuidadoso este ano ao concorrer ao Senado pelo Ohio, um estado que já foi um campo de batalha eleitoral e que teve tendência para a direita na era Trump.