Democratas nos EUA passam para frente nas projeções eleitorais para ganhar o Senado

O partido democrata passou para a frente nas projeções de vitória no Senado nas eleições intercalares de novembro, numa altura em que há um acordo de princípio para aprovar um dos maiores pacotes legislativos da era Joe Biden.

Depois de um ano com as contas a favorecer o partido republicano, o modelo algorítmico FiveThirtyEight registou uma inversão das probabilidades esta semana. Os democratas são agora os favoritos à vitória, ainda que por margens apertadas: a probabilidade de que vençam é de 56 em 100. No início da semana, a probabilidade era de 54 em 100 a favor dos republicanos.

Segundo explicou à Lusa o cientista político Thomas Holyoke, há vários fatores que estão a contribuir para uma melhoria da posição dos democratas a caminho das intercalares.