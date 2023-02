Mais de 48 horas após os devastadores sismos que mataram mais de 11 500 pessoas e arrasaram grande parte do Sul da Turquia e do Noroeste da Síria, esta mulher ainda não tinha visto uma única equipa de resgate. Como ela, muitos milhares de sobreviventes queixam-se da demora e descoordenação no socorro às vítimas e no apoio aos desalojados, que estão a dormir nos carros ou nas ruas desde segunda-feira.



“Onde estão as tendas? Onde estão os camiões com comida? Sobrevivemos ao sismo, mas vamos morrer aqui de fome e de frio”, queixava-se esta quarta-feira à BBC uma mulher de 64 anos junto aos escombros da sua casa na cidade turca de Antakya.Mais de 48 horas após os devastadores sismos que mataram mais de 11 500 pessoas e arrasaram grande parte do Sul da Turquia e do Noroeste da Síria, esta mulher ainda não tinha visto uma única equipa de resgate. Como ela, muitos milhares de sobreviventes queixam-se da demora e descoordenação no socorro às vítimas e no apoio aos desalojados, que estão a dormir nos carros ou nas ruas desde segunda-feira.

As queixas chegam um pouco de toda a zona afetada. Em Iskenderun, uma mulher, cujos familiares estão presos sob os escombros, queixa-se que a ajuda chegou demasiado tarde. “Ontem ainda ouvíamos gritos nos destroços. Porque é que não chegaram antes? Podíamos tê-los salvo se tivessem chegado mais cedo”, gritava para a equipa de resgate que procurava em vão por sobreviventes.









Leia também Sobe para 12 mil o número de mortos após sismos na Turquia e na Síria O Presidente Tayyip Erdogan, que esta quarta-feira visitou as zonas mais afetadas, admitiu dificuldades na resposta inicial, mas garantiu que os problemas foram ultrapassados e a ajuda está a caminho.

Escassez Material

A falta de material de resgate, incluindo maquinaria pesada para remover os destroços, está a complicar as operações de resgate em muitas localidades. A escassez de combustível é outro dos problemas.



Exército Ausência

Uma das críticas que estão a ser feitas ao Governo turco prende-se com a demora na intervenção do Exército, ao contrário do que sucedeu em crises humanitárias anteriores. Erdogan diz que “nenhum país está preparado” para uma tragédia desta envergadura.



Síria pedido de ajuda





O Governo sírio pediu esta quarta-feira ajuda à União Europeia através do Mecanismo de Proteção Civil. O sismo fez mais de dois mil mortos e 300 mil desalojados no país, segundo uma balanço provisório.