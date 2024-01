Dentadura de Winston Churchill vai a leilão no Reino Unido

A dentadura usada por Winston Churchill durante o discurso "Lutaremos nas praias" vai ser leiloada a 6 de fevereiro em Cheltenham, no Reino Unido. A The Cotswold Auction Company, empresa responsável pelo leilão, espera conseguir entre 5.800 euros a 9.350 euros com a venda da dentadura. Mas poderão render muito mais do que o preço de tabela, uma vez que em 2010 renderam cerca de 17.800 euros."A dentadura de Churchill deve estar entre os artigos mais invulgares que já vendemos", disse ao The Guardian a diretora da leiloeira.Para além da dentadura, o microfone utilizado por Winston Churchill para anunciar o fim da II Guerra Mundial também vai ser leiloado.