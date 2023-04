Departamento de Justiça dos EUA abre investigação à fuga de documentos confidenciais

O Departamento de Justiça dos EUA abriu, esta sexta-feira, uma investigação à fuga de documentos que continham informação sobre planos de segurança norte-americana relacionados com a guerra na Ucrânia e outros segredos de segurança nacional relativos ao Médio Oriente e à China. Os documentos foram divulgados nas redes sociais."Temos estado em contacto com o Departamento de Defesa sobre este assunto e demos início a uma investigação. Recusamos mais comentários", disse um porta-voz do Departamento de Justiça, esta sexta-feira, citado pela Reuters.