Departamentos suíços atacados por ciberataque contra a Xplain

Vários departamentos governamentais suíços foram afetados por um ciberataque contra a empresa de informática Xplain, noticiou este sábado o diário Le Temps.

"Várias polícias de cantões, a marinha e o Serviço Federal de Polícia (Fedpol) foram indiretamente afetados" por este ataque informático, acrescentou o jornal.

Contactado por este meio de comunicação, Andreas Löwinger, diretor da Xplain, uma empresa suíça especializada em serviços informáticos, confirmou o ciberataque e disse ter pedido ajuda ao Centro Nacional de Cibersegurança.

"Só poderemos comunicar oficialmente o momento exato do ataque e a dimensão do roubo de dados quando as autoridades divulgarem a informação", explicou.

O responsável afirmou ainda que a empresa não teve "qualquer contacto" com os piratas informáticos. "Não pagaremos qualquer resgate", afirmou.

De acordo com o Le Temps, os cibercriminosos já publicaram alguns dos dados roubados na 'darknet'.

Vários departamentos do Governo suíço não responderam ainda aos pedidos de comentário da Agência France Presse /AFP).

Questionada pela AFP, a Fedpol confirmou que a Xplain a tinha informado "do ataque de 'ransomware' de que foi vítima".

Pelo que se sabe, para já, os projetos da Fedpol não foram afetados, até porque a Xplain não tem acesso a estes dados, dispondo de dados de simulação anónimos para efeitos de teste, segundo um porta-voz da polícia federal.

"Ainda não sabemos se, e em que medida, serão publicados os dados roubados à Xplain na correspondência com os seus clientes. Tendo em conta a investigação em curso, não podemos fazer mais comentários sobre o procedimento", acrescentou.

O Serviço Federal das Alfândegas e da Proteção das Fronteiras, por seu lado, declarou ao jornal que os dados da correspondência com a Xplain foram afetados, mas que os do próprio Serviço não.