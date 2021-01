Festas sexuais, mais gastos e menos fé: pós-pandemia será regresso aos “loucos anos 20”, antecipa especialista

geralmente há um período de contenção e cautela que rapidamente é substituído pela extravagância e excessos tal como aconteceu após a pandemia de gripe de 1918. O catedrático sublinha ainda que

Mais liberdade sexual, menos contenção económica e procura de uma vida social mais extensa. Estes serão os motes dos novos "loucos anos 20", o que se segue à pandemia que se abateu sobre o mundo em 2020. Quem o diz é Nicholas Christaki, professor de Yale e epidemiologista social, que analisa o comportamento da sociedade após as pandemias."As pandemias não são novas para nossa espécie, elas são apenas novas para nós", explica o estudioso. A previsão do que acontecerá à nossa sociedade não é para já, mas sim para 2024, altura em que a pandemia fará parte de um passado recente, mas doloroso.O medo e a cautela darão lugar, gradualmente, a "festas sexuais, desperdício económico e um afastamento da fé religiosa", garante, com início já a partir deste 2021.Christaki explica que quando as pandemias terminam"somos a primeira geração de humanos vivos que enfrentou a ameaça e conseguiu responder em tempo real com medicamentos eficazes". "É milagroso", explica o epidemiologista social.Este ano vai testar a resistência do mundo em continuar com a distância física, a higienização das mãos, o uso de máscaras e evitar multidões, reflete o estudioso acrescentando que, depois da pandemia passar, todos os cuidados se transformarão numa explosão social e sexual da sociedade.