Depois de 14 rapazes, casal festeja a chegada de uma menina

Depois de quase 30 anos e 14 filhos, a família Schwandt, natural do Michigan, nos Estados Unidos, deu finalmente as boas-vindas a uma menina. Maggie Jayne, o 17.º membro da família, nasceu no início do mês de novembro, cumprindo assim o sonho dos seus pais, Kateri e Jay Schwandt.

"Estamos muito felizes e muito animados por acrescentar a Maggie Jayne à nossa família", disse Jay Schwandt, citado pelo Detroit Free Press. "Este ano foi memorável de várias maneiras, por muitos motivos, mas a Maggie é o maior presente que poderíamos imaginar", acrescentou.

Os ‘Schwandts’, que estão casados desde 1993, têm somado várias aparições nos media devido à família numerosa que constituíram ao longo dos anos e até têm um programa de televisão chamado ’14 Outdoorsmen’, nome que agora terá que ser reconsiderado com a chegada de uma menina à família.