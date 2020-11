Depois de abater todas as martas do país, primeira-ministra da Dinamarca chora e pede desculpa

A Dinamarca decidiu abater toda a população de martas do país, devido a uma mutação do novo coronavírus detetada nestes animais. Agora, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, veio a público pedir desculpas pela forma como a situação foi tratada e pelo abate de milhões de animais.

Visivelmente emocionada, Mette Frederiksen confessou não ter "problemas em pedir desculpa pela forma como as coisas aconteceram, porque foram cometidos erros". "Espero que possa haver uma pequena luz ao fundo do túnel para os criadores de martas", disse.

Recorde-se que a Dinamarca é o país no mundo que mais exporta pêlo de marta, pelo a decisão do abate destes animais gerou uma onda de revolta entre os criadores e motivou várias acusações por parte da oposição. A medida foi ordenada pelo ministro da agricultura dinamarquês, no início do mês de novembro. Mas após se perceber que a decisão não dispunha de base legal, o ministro acabou por apresentar a demissão do cargo.

Mas como se toda esta polémica não bastasse, os animais foram enterrados em valas comuns e poucos dias depois começaram a ressurgir da terra, deixando a população aterrorizada. Por culpa dos gases libertados pela decomposição, os cadáveres das martas começaram a subir à superfície, assustando a poupulação local e criando uma onda de agitação nas redes sociais, onde o fenómeno já é descrito como "a morte das martas zombies mutantes".

Este fenómeno macabro foi observado em um campo de treino militar próximo da cidade de Holstebro, onde milhares de martas foram enterradas numa vala improvisada.