Depois de verem casa engolidas pelo vulcão em La Palma, moradores continuam obrigados a pagar hipotecas

Dizem estar a viver "um autêntico pesadelo": centenas de moradores, que viram as suas casas serem destruídas ou mesmo engolidas pela lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, continuam a ser obrigados pelos bancos a pagar as hipotecas das casas destruídas, algumas que nunca poderão voltar sequer a ser reabilitadas (por estarem ‘afundadas’ nas rochas ígneas).

"Estão a aproveitar-se da nossa desgraça", contam alguns residentes afetados ao El Mundo. Apesar de terem as casa cobertas por seguro, as apólices feitas cobrem danos por incêndio, mas não casos de destruição devido a erupção vulcânica.

A única solução, para quem não consegue pagar, é recorrer ao Consórcio de Compensação de Seguros (CCS), entidade pública que substitui o seguro privado e faz o pagamento da indemnização. No entanto, segundo uma advogada ouvida pelo diário espanhol, o dinheiro dessa indemnização "não vai para as famílias, mas sim para os bancos", para colmatar os pagamentos em falta das hipotecas. Dá-se ainda o caso do valor da indemnização não ser suficiente para cobrir a hipoteca e os bancos irem cobrar aos afetados o dinheiro em falta.

No total, já mais de 2500 casas foram destruídas pela erupção do Cumbre Vieja. Diana Chavos é uma das habitantes que, em lágrimas, conta o drama que vive: o banco exige-lhe o pagamento de 40 mil euros relativo a uma casa que já não existe. "Sempre tive cuidado com poupanças, mas vivo com o suficiente. Agora estou sem casa e com uma dívida que não tenho forma de pagar", lamentou.

O El Mundo aponta que alguns habitantes interpuseram ações contra os bancos, com o objetivo de cancelar estas hipotecas, contando com o apoio de entidades de solidariedade como a Associação Social do Vulcão Cumbre Vieja.

O El Diario acrescenta que, após 19 de setembro, muitos habitantes de La Palma tentaram mudar os seguros das casas para que os danos por erupção vulcânica fossem cobertos pela apólice. No entanto, o processo tem um período de sete dias até à ativação da nova apólice pelo que, na maioria dos casos, os moradores viram as suas casas serem destruídas pela força do vulcão antes ainda do seguro estar ativo.