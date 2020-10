"Vais-te calar" de Biden para Trump muda as regras do debate final: os microfones vão estar desligados

A polémica frase de Biden dirigida a Trump -- marcou o primeiro debate presidencial dos Estados Unidos de 2020. Devido às constantes interrupções enquanto Biden falava, e para evitar que o mesmo se repita no debate final entre os dois candidatos, o microfone do candidato que não estiver a falar vai ser silenciado de forma a que ambos possam falar sem intervenção do adversárioo fora de tempo.A decisão foi tomada pelos organizadores do debate final e tem por objetivo evitar as interrupções que prejudicaram o primeiro confronto.O confronto final tem data marcada para esta quinta-feira à noite e será a última oportunidade de conquistar eleitores antes que a votação termine a 3 de novembro."O presidente Trump está comprometido em debater Joe Biden independentemente das mudanças de última hora nas regras da comissão tendenciosa na sua última tentativa de dar vantagem ao candidato favorito", disse o diretor de campanha Bill Stepien.