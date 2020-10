Pelo menos duas pessoas já morreram e 25 foram dadas como desaparecidas por causa da depressão ‘Alex’ que está a castigar França e Itália. Só nos Alpes Marítimos, em França, nove pessoas foram dadas como desaparecidas, após a ocorrência de fortes chuvas e cheias repentinas, que deixaram mais de 12 mil habitações sem eletricidade.









Na mesma região, três aldeias ficaram isoladas e cerca de 900 bombeiros foram mobilizados para o terreno.

Os municípios mais afetados são os do interior de Nice, na zona do Tende e no vale de Vésubie, situados em zonas montanhosas do maciço alpino, o que torna a situação particularmente complexa para as forças de salvamento, por causa de possíveis deslizamentos de terra. Face ao rasto de destruição provocado, o presidente da Câmara de Nice, Christian Estrosi, considerou estas cheias como sendo o pior catástrofe natural do último século.





No Noroeste de Itália, a forte precipitação também provocou cheias repentinas.





As áreas mais afetadas encontram-se nas bacias hidrográficas dos rios Toce, Tanaro, Biellese e Sesia. Um bombeiro voluntário, de 53 anos, morreu quando participava numa operação de reforço de segurança numa estrada do Vale de Aosta.





Em Piemonte, um forte dilúvio deixou 55 mil casas às escuras.