Depressão 'Gota Fria' continua a matar em Espanha e já fez sete mortos

Um homem holandês de 66 anos tornou-se esta terça-feira a sétima vítima mortal da chuva intensa que tem assolado Espanha.Segundo avança o jornal La Vanguardia, que cita a agência EFE, o número de mortos subiu para sete devido à depressão 'Gota Fria' depois de ter sido encontrado o corpo do homem no Canal de la Reina, em San Fulgencio, na região de Alicante, tendo sido arrastado pela forte tempestade.O corpo foi encontrado por um profissional voluntário da Proteção Civil local, que alertou os mergulhadores e acionou um helicóptero da Guarda Civil espanhola.Pedro Sánchez, chefe do governo espanhol, já havia visitado as zonas mais afetadas pelo mau tempo.Segundo as previsões meteorológicas, a depressão deverá passar por Portugal mas não terá o impacto que tem deixado Espanha em estado de alerta.