Deputada 'bolsonarista' persegue homem com arma nas mãos

A deputada brasileira Carla Zambelli, aliada muito próxima do Presidente, Jair Bolsonaro, perseguiu um homem com uma arma nas mãos, numa rua em São Paulo, no sábado, véspera da segunda volta das eleições presidenciais.

Zambelli, que foi reeleita deputada nas eleições legislativas de 02 de outubro, afirmou num vídeo divulgado nas suas redes sociais que agiu dessa forma porque supostos apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a "cercaram" e a "atacaram" quando ela saía de um restaurante.







Num outro vídeo divulgado nas redes sociais, pode ver-se Zambelli a atravessar uma rua e a apontar uma arma contra um homem negro, que persegue até acabar dentro de um bar, onde entrou com as duas mãos na arma, apesar da presença de outras pessoas no local.



Até ao dia da primeira volta, a campanha eleitoral registava 28 mortes por motivos de discussões políticas.