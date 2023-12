Deputada brasileira denuncia lei que exige a visualização de fotos de fetos antes do aborto

A deputada brasileira Érica Hilton apresentou esta sexta-feira uma denúncia ao Ministério Público contra uma lei que obriga mulheres a verem fotos de fetos antes de abortar, promulgada pela Câmara Municipal de Maceió, cidade do nordeste do país.

A norma, publicada na quarta-feira no Diário Oficial de Maceió, estabelece a obrigação dos órgãos públicos de "orientarem e esclarecerem as gestantes sobre os riscos e consequências do procedimento abortivo", o que inclui a apresentação de imagens "do desenvolvimento do feto semana após semana."

Também exige que os funcionários públicos informem as mulheres sobre os possíveis efeitos colaterais de um aborto entre os quais lista depressão, choro desmotivado, medos, pesadelos e sentimentos de remorso e culpa.