Uma deputada do Irão de 55 anos morreu este sábado devido à epidemia de Covid-19, anunciou a Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA, na sigla inglesa), que também reportou antes mortes de oito políticos ou líderes iranianos.

A deputada conservadora Fatemeh Rahbar tinha sido eleita em fevereiro por Teerão, na sequência das eleições legislativas iranianas.

Rahbar é o segundo elemento do parlamento do Irão a morrer devido ao surto do novo coronavírus.