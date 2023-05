Deputada do PSD diz que sismo na Turquia pode funcionar como "gatilho de mudança" naquele país

O sismo de 06 de fevereiro que devastou a Turquia pode "funcionar como um gatilho de mudança" que "leva o povo a questionar o presente e o futuro" do país, sublinhou este domingo à Lusa a deputada social-democrata Isabel Meirelles.

"A tragédia fez questionar tudo, provocou a contestação da capacidade de resposta das autoridades, da corrupção e da debilidade estrutural da construção e do ordenamento das cidades. Tudo isto foi posto em xeque com o sismo", destacou a deputada portuguesa, que integrará uma equipa de observação do Conselho da Europa nas eleições legislativas e presidenciais turcas, que decorrem em 14 de maio.

Para a social-democrata, as "feridas ainda não estão saradas" na Turquia, após mais de 50 mil mortes, dois milhões de desalojados, cidades inteiras arrasadas, comunidades sem casas, e famílias inteiras desfeitas.