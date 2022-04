Deputada francesa Nathalie de Oliveira apoia negociações entre socialistas e Mélenchon

A deputada francesa Nathalie de Oliveira defende as negociações entre o PS francês e a França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, sobre as legislativas de junho, entretanto suspensas, como "uma tentativa honesta e correta" de manter a esquerda no parlamento.

"O próprio Partido Socialista (PS) está dividido, mas é uma tentativa honesta e muito correta, não há outra alternativa para conseguir o mesmo número de eleitos para a bancada. Não há outra posição, porque nós sabemos que temos 30 deputados, talvez nem esses consigam ser reeleitos na segunda volta se estivermos face a outros candidatos de esquerda", explicou Nathalie de Oliveira, deputada da Assembleia da República francesa, em declarações à Agência Lusa.

Esta deputada franco-portuguesa pertence ao PS português e ao PS francês, vendo estas negociações pré-legislativas em França como "uma tentativa de 'gerigonça' à francesa", com os socialistas "numa posição muito fragilizada" após a candidata às presidenciais, a autarca de Paris Anne Hidalgo, não ter conseguido mais de 2% dos votos.