Deputada que mandou matar o marido escapa à Justiça

Acusada em setembro pela polícia de mandar assassinar o marido, a deputada e pastora evangélica brasileira Flordelis dos Santos está a dar um verdadeiro ‘baile’ à Justiça, pulando de cidade em cidade para evitar ser localizada e intimada a depor em tribunal.









Nas últimas semanas, oficiais de Justiça de Niterói, onde vive, e de Brasília, onde exerce o mandato, foram inúmeras vezes aos endereços conhecidos da deputada para tentar entregar-lhe intimações, quer para depor quer para colocar uma pulseira eletrónica que permita localizá-la quando for necessário. Todas em vão.

Flordelis mostra-se numa cidade, para evidenciar onde está, e imediatamente voa para outra, para não ser encontrada na primeira, repetindo sucessivamente o truque. No Congresso, onde enfrenta um processo no Conselho de Ética que pode tirar-lhe o mandato, ela aparece de surpresa em raros eventos e desaparece.





O marido de Flordelis, Anderson do Carmo, foi morto com 30 tiros a 16 de junho de 2019 ao chegar a casa com ela após uma noitada num clube de troca de casais. A deputada alegou que tinham sido surpreendidos por ladrões, mas a polícia descobriu que tinha sido um crime familiar, prendeu 10 filhos e uma neta do casal e só não prendeu ainda a deputada porque ela tem imunidade.