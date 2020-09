Deputado argentino apanhado a beijar seios de namorada durante sessão parlamentar online

Um deputado argentino renunciou ao cargo depois de ter sido apanhado a beijar os seios de uma mulher durante uma sessão parlamentar transmitida online.

De acordo com o Daily Mail, e segundo as imagens transmitidas, Juan Emilio Ameri acariciou o peito da mulher, beijando-o de seguida.

VIDEO: ¡Escándalo Diputado le besó un seno a su pareja en plena sesión virtual



El legislador argentino, Juan Emilio Ameri fue duramente criticado por su comportamiento y renunció a su cargo, además ofreció disculpas al resto de sus compañeros@MtyFollow @MAGS_SP pic.twitter.com/qMrp9SSPcV — LaRedPuntoCom (@LaRedPuntoCom) September 25, 2020

O episódio insólito ocorreu durante um debate sobre a dívida provincial. A sessão acabou por ser interrompida pelo presidente da Câmara dos Deputados e os parlamentares votaram a suspensão de Juan Ameri.

O deputado, que se está a separar da mulher, acabou ele próprio por renunciar ao cargo.

Este não foi o primeiro caso em que Ameri se viu envolvido. O deputado foi acusado de assediar sexualmente uma adolescente em dezembro de 2019.

"Estou muito envergonhado com o que aconteceu e sinto muito", revelou Ameri.



A namorada do deputado admitiu que se sentia "muito envergonhada" com o episódio, que aconteceu no momento em que Celeste Burgos saiu da casa de banho.



Ameri justificou o episódio com a colocação de implantes de silicone pela namorada. "Perguntei-lhe se a poderia beijar e beijei-lhe os seios", confessou o deputado, que apresentou já desculpas pelo sucedido.