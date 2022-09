Deputado brasileiro dispara contra foto de líder do partido que demorou a recebê-lo

Num novo episódio que retrata bem o elevado nível de violência que tomou conta da política brasileira, um deputado de São Paulo empunhou a sua arma e disparou contra o retrato de um aliado político com quem tinha reunião marcada mas demorou para o receber. O incidente aconteceu perto das 19h00 desta quinta-feira na sede regional de São Paulo do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB.

O autor do disparo foi identificado como o deputado Roque Barbiere, do Partido Avante, que, ao lado do PSDB, faz parte da coligação que apoia o governador paulista, Rodrigo Garcia. Barbiere tinha uma reunião marcada com o presidente regional do PSDB de São Paulo, Marcos Vinholi, e não gostou nada de saber que o aliado estava com a agenda cheia e ia atrasar-se.

Mostrando já bastante impaciência pela demora, Barbiere explodiu de vez ao ser informado por um assessor de Vinholi de que ainda teria de esperar um pouco mais. O parlamentar sacou a arma que tinha sob a roupa e disparou contra um quadro com a foto do aliado.

O som de tiros provocou pânico dentro e fora da sede do PSDB, no elegante bairro dos Jardins, mas ninguém se feriu pois o deputado visou apenas a imagem que estava na parede. O PSDB apresentou queixa na Esquadra dos Jardins, mas o caso vai ser investigado pelo Tribunal de Justiça, já que Roque Barbiere, como deputado regional, tem privilégio de foro.