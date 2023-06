Deputado brasileiro prepara projeto de amnistia caso Bolsonaro seja declarado inelegível

O Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, está a preparar um projeto de lei de amnistia caso o ex-presidente brasileiro seja declarado esta quinta-feira inelegível por oito anos no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral.

O projeto de lei apresentado pelo deputado federal Sanderson visa "casos que configurem ilícitos eleitorais civis, que é o caso do julgamento a que está sendo submetido Jair Bolsonaro".

"Nem crime eleitoral é", disse o deputado federal, numa gravação enviada à agência Lusa, referindo-se à acusação de abuso de poder e político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião que o então chefe de Estado brasileiro organizou, em plena campanha eleitoral, com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, casa oficial do Presidente em Brasília, em 18 de julho de 2022.