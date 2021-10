Deputado britânico esfaqueado até à morte em Igreja no Reino Unido

O deputado conservador britânico David Amess morreu esta quinta-feira depois de ser apunhalado repetidamente durante um encontro com eleitores numa igreja metodista em Leigh-on-Sea, no Essex.Um jovem de 25 anos foi detido após o ataque e a arma do crime foi recuperada. Casado e pai de cinco filhos, Ames tinha 69 anos e era deputado desde 1983.A polícia chegou ao local do homicídio por volta das 12h (hora local) e paramédicos assistiram Amess no local durante bastante tempo, mas não conseguiram evitar a morte do deputado do partido do primeiro-ministro, Boris Johnson."Era um grande homem, um grande amigo e um grande deputado", afirmou o ministro da Saúde, Sajid Javid: "Mantenhamos viva a memória do que nos legou."A polícia, por seu lado, confirmou que a arma do crime foi recuperada. "Encontrámos uma faca no local do crime e não procuramos mais ninguém em relação ao incidente", afirmou a polícia em declaração oficial.Apesar de não haver indício de mais envolvidos no caso, a polícia de combate ao terrorismo está a colaborar na investigação.O procedimento é hoje em dia habitual no Reino Unido e prossegue até ser identificado um motivo não terrorista para um crime violento.Refira-se que Amess é o segundo deputado assassinado nos últimos anos, depois do homicídio de Jo Cox, em 2016. Também nesse caso o crime aconteceu durante um encontro com eleitores.