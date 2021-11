Deputado discursa durante 15 horas em manobra para destituir presidente chileno

Um deputado da oposição chilena discursou durante 15 horas, como estratégia para ganhar tempo, permitindo que outro deputado da oposição concluísse a quarentena e chegasse ao Parlamento, para uma votação essencial no processo de destituição do Presidente do Chile.

"Se me quiserem levar à comissão de ética, será uma honra. Sinto-me orgulhoso por dilatar esta exposição em nome de uma causa justa para o país", disse o deputado Jaime Naranjo, depois da "maratona".

"Este país está cansado que os poderosos façam o que querem, para mais quando esse poderoso é o Presidente. Era preciso fazer todo o esforço possível para ter os votos necessários [para a destituição]", acrescentou.