Deputado do Partido Presidencial diz que Bolsonaro é uma marioneta controlada pelos filhos

Ex-líder da bancada do Partido Social Liberal (PSL), pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito, o deputado Delegado Waldir afirmou esta terça-feira em Brasília que o presidente da República é apenas uma marioneta, e que quem governa de facto o Brasil são os filhos.



Waldir, destituido da liderança após uma manobra de ministros e assessores presidenciais que culminou esta segunda-feira com a nomeação de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para novo líder do partido na Câmara dos Deputados, fez a declaração ao chegar a uma reunião da direcção nacional do PSL onde se pretende adotar medidas contra os parlamentares que participaram na manobra.

"Ninguém é mais forte no governo do que os filhos do presidente. O presidente é uma marioneta, e quem governa são os filhos", acusou o deputado, que apesar de já ter chamado Jair Bolsonaro de "vagabundo" assevera que, no que for importante para o Brasil, continuará a votar ao lado do governo e do presidente.

O parlamentar referia-se, sem citar nomes, aos três filhos de Jair Bolsonaro ligados à política, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro.



Nenhum deles ocupa qualquer cargo no governo, mas eles já estiveram por trás da demissão de vários ministros e aliados presidenciais de alto escalão, e foram o estopim de graves crises que extrapolaram as fronteiras do executivo.



Bolsonaro, apesar de negar ser comandado pelos filhos, acusação que antes do Delegado Waldir já lhe foi feita inúmeras vezes, não hesita no entanto em fazer o que eles dizem e já reconheceu em várias oportunidades que é com eles que se aconselha antes de tomar decisões importantes. E assume mesmo publicamente que jamais vai virar as costas para os filhos, pois, reforça, acima de tudo e de todos está a sua família.