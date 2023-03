Deputado expulso do parlamento do Japão pela primeira vez em 72 anos

A câmara alta do parlamento do Japão decidiu expulsar um produtor de vídeos sobre escândalos de celebridades para a plataforma Youtube, eleito deputado em 2022, por faltar a todas as sessões, foi esta quarta-feira anunciado.

O comité disciplinar da Câmara dos Conselheiros confirmou por unanimidade a decisão, tomada na terça-feira. Esta é a primeira vez que um deputado é expulso do parlamento japonês (Dieta) desde 1951, de acordo com a imprensa nipónica.

A Dieta tinha, no início do mês, ordenado a Yoshikazu Higashitani, de 51 anos, conhecido nas redes sociais pelo pseudónimo "GaaSyy", que pedisse desculpas à assembleia.