Deputado francês alvo de insultos racistas no Parlamento. Veja o vídeo

Le député RN Grégoire de Fournas a crié “qu’il retourne en Afrique” lors d’une intervention du député LFI Carlos Martens Bilongo, d’origine congolaise, sur le drame de l’immigration clandestine. La séance a été interrompue après cette interpellation "raciste" dans l’hémicycle pic.twitter.com/hRhQfZDoj6 — TRT Français (@trtfrancais) November 4, 2022

Um deputado negro foi vítima de insultos racistas, esta quinta-feira, no Parlamento francês, enquanto questionava o Governo sobre "imigração ilegal".Grégoire de Fournas, deputado da União Nacional, de extrema-direita, terá gritado "Deixe-o voltar para África!" ou "Volte para África!" enquanto Carlos Martens Bilongo, do partido La France insoumise (LFI), abordava o tema de um barco da ONG SOS Mediterrâneo que transportava 234 migrantes resgatados ao largo da costa da Líbia e que anda em busca de um porto de desembarque.Rapidamente se gerou um clima de confusão no parlamento, com os deputados a gritar "Fora! Fora!" e a presidente da Assembleia teve mesmo que encerrar a sessão de trabalhos.