Deputado nega influenciar Governo e admite erros de previsões sobre pandemia no Brasil

O deputado Osmar Terra, apontado como membro de um suposto 'gabinete paralelo' que aconselhava o Presidente do Brasil em políticas e medicamentos sem eficácia contra a covid-19, negou influenciar o governante, admitindo que errou em previsões sobre a pandemia.

Em depoimento à comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Senado que investiga a resposta das autoridades brasileiras à crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus, o parlamentar alegou: "Não existe este gabinete [paralelo]. Isto é uma ficção".

"Todos os Presidentes, até hoje tiveram, se aconselham com alguém (...) O que eu faço é manifestar a minha opinião", acrescentou Terra, ao ser questionado se influenciou decisões do Presidente Jair Bolsonaro, que também relativizou o perigo da covid-19, sugeriu que a imunidade de grupo por contaminação terminaria com a pandemia, e defendeu o uso de remédios sem eficácia como a cloroquina, azitromicina e ivermectina para combater a doença.