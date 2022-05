O deputado, Neil Parish, acusado de ver visto pornografia na Câmara dos Comuns, no Parlamento Britânico, demitiu-se formalmente esta quarta-feira, depois de ter sido informado por membros do partido que o seu cargo tinha sido posto em causa e que a situação era "insustentável".





De acordo com uma entrevista, dada à BBC esta segunda-feira, o deputado afirma que entrou no site por engano e que ficou a ver durante alguns minutos, "o que não deveria ter feito". No entanto, segundo conta, "o maior crime é que, noutra ocasião, assisti novamente ao site"."Terei de viver com isto para o resto da minha vida. Cometi um erro terrível e estou aqui para contar ao mundo", afirma na entrevista.