O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, já condenou o ato.

Grzegorz Braun, um deputado polaco de extrema-direita, apagou as velas de um menorá com um extintor durante um evento com membros da comunidade judaica no parlamento daquele país. Um vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais.O deputado descreveu a celebração judaica do Hanukkah como "satânica". Quando questionado se estava envergonhado com a ação, respondeu: "Aqueles que participam em atos de adoração satânica deveriam ter vergonha".Segundo a agência Reuters, Grzegorz Braun foi expulso do parlamento após o incidente.