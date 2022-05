Deputado sul-coreano diz que Coreia do Norte concluiu preparativos para ensaio nuclear

A Coreia do Norte concluiu os preparativos para um ensaio nuclear e espera o momento certo para o realizar, disse esta quinta-feira um deputado sul-coreano na véspera da visita a Seul do Presidente dos EUA.

Apesar da recente vaga de covid-19 na Coreia do Norte, "os preparativos para um ensaio nuclear estão completos" e o país está "apenas à procura do momento certo" para o realizar, disse Ha Tae-keung aos jornalistas, citando informações dos serviços de informação.

As imagens de satélite indicam que a Coreia do Norte se prepara para realizar um teste nuclear, e os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm vindo a avisar há semanas que isso pode acontecer a qualquer momento.