Deputados aprovam sanções contra Boris Johnson pelo caso "Partygate"

Os deputados britânicos aprovaram esta segunda-feira o relatório que conclui que o ex-primeiro-ministro Boris Johnson mentiu ao Parlamento, no caso das festas em Downing Street durante os confinamentos da pandemia, aplicando as sanções previstas ao ex-líder conservador.

Com a aprovação do relatório, os deputados aceitaram as sanções previstas, incluindo a proibição de acesso ao Parlamento ao ex-líder conservador, uma condição que é concedida aos antigos chefes de governo.

O relatório foi validado por 354 deputados, sendo que apenas sete votaram contra, mas muitos deputados, principalmente conservadores, abstiveram-se.