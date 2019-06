Deputados brasileiros passeiam com dinheiro público. Lisboa foi um dos destinos

Deputados brasileiros usaram verbas públicas para viajarem pelo Mundo e conhecerem destinos turísticos famosos, incluindo Lisboa.Um levantamento feito pelo jornal ‘Folha de S. Paulo’ mostra que, em média, 26 deputados brasileiros viajam todos os meses para o estrangeiro em duvidosas missões legislativas.Em maio, por exemplo, oito deputados viajaram para a capital portuguesa e um deles, José Airton Cirilo, fez questão de visitar os estádios da Luz e de Alvalade e o Santuário de Fátima. Outros deputados publicaram nas redes sociais fotos tiradas no Vaticano ou em Du- brovnik, na Croácia, enquanto 37 deputados foram no ano passado a Nova Iorque como observadores à Assembleia-Geral da ONU, numa viagem que custou 151 mil euros.Só de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, a Câmara dos Deputados gastou quase um milhão de euros nessas viagens, devidamente autorizadas pelo presidente daquele órgão, Rodrigo Maia.Teoricamente, o objetivo das viagens é mostrar aos deputados práticas legislativas e políticas públicas implementadas noutras partes do Mundo, mas as publicações destes nas redes sociais mostram que passaram grande parte do tempo em lazer e turismo, e os relatórios que são obrigados por lei a fazer são muitas vezes cópias de textos disponíveis na internet.O Supremo Tribunal brasileiro deverá adiar o julgamento, marcado para esta terça-feira, do recurso em que o ex-presidente Lula da Silva pede a anulação da sentença que o levou para a prisão alegando que o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, foi parcial.Vários juízes daquele tribunal defenderam o adiamento da sessão para terem mais tempo para analisar as mensagens que mostram uma alegada coordenação entre Moro e o procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato, para condenar Lula.