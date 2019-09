Os parlamentares britânicos forçaram esta segunda-feira Governo a divulgar mensagens e documentos relacionados com a suspensão do parlamento após terem votado uma moção para esse efeito.A moção foi aprovada com 311 votos a favor e 302 contra.A votação foi contestada por ministros que afirmam haver preocupações com o conteúdo dos documentos solicitados e que estes foram suficientemente transparentes sobre o assunto.