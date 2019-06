Derradeira tentativa para salvar acordo com o Irão

Alemanha, França e Reino Unido apresentam esta sexta-feira em Viena, Áustria, uma linha de crédito milionária para facilitar as trocas comerciais com o Irão à margem das sanções norte-americanas, numa derradeira tentativa para salvar o Acordo Nuclear de 2015 e ajudar a reduzir a tensão entre Teerão e os EUA.A proposta europeia, cujos contornos só hoje são conhecidos, visa permitir que as empresas europeias possam continuar a negociar com o Irão sem serem alvo de sanções por parte dos EUA.Resta saber, no entanto, se a medida será suficiente para convencer o regime de Teerão, que nas últimas semanas ameaçou repetidamente violar os termos do acordo, ao qual não se sente vinculado desde que os EUA anunciaram unilateralmente a sua saída no ano passado.No início do mês, o Irão retomou o enriquecimento de urânio e ameaçou ultrapassar o limite de armazenamento de urânio enriquecido permitido pelo acordo - 300 kg - durante o dia de ontem, mas peritos da Agência Internacional de Energia Atómica confirmaram que aquela quantidade ainda não tinha sido atingida, embora isso possa acontecer já nos próximos dias.Este ligeiro atraso foi interpretado na Europa como um sinal de boa vontade de Teerão, à espera das novas propostas que hoje vão ser apresentadas em Viena.