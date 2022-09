Derramamento de cervejas fecha autoestrada na Flórida

Uma autoestrada na Flórida, nos Estados Unidos da América, encerrou temporariamente, esta quarta-feira, devido a uma colisão com um semirreboque que transportava milhares de latas de cerveja. O acidente aconteceu pouco depois das seis da manhã, na interestadual 75, que liga o estado da Flórida ao de Michigan.

De acordo com o jornal americano Tampa By Times, dois semirreboques colidiram, quando um mudava de faixa. O embate acabou por obrigar outros dois semirreboques e uma carrinha pick up a pararem. No entanto, um quinto semirreboque, que carregava caixas de cerveja Coors light, não conseguiu evitar o embate com os veículos parados.

Do acidente resultaram apenas ferido leves, os ocupantes da carrinha, revelou a patrulha rodoviária da Flórida num comunicado à imprensa. Todas as faixas da autoestrada encerraram ao trânsito e só voltaram a reabrir algumas horas depois.