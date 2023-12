Derrocada de mina a mais de 5000 metros de altitude causa sete mortos no Peru

Pelo menos sete mineiros morreram na quinta-feira devido à derrocada parcial de uma mina na aldeia de La Rinconada, situada a mais de 5.000 metros acima do nível do mar, no sudeste do Peru.

Os corpos sem vida dos mineiros foram encontrados por um colega de trabalho a 1.500 metros de profundidade, que os conseguiu retirar da mina com a ajuda de um veículo, de acordo com o jornal peruano 'La República'.

A Polícia Nacional do Peru deslocou-se ao local do incidente, na região de Puno, e confirmou a morte dos sete homens, indicando que os corpos apresentavam sinais de fraturas nos braços e pernas.