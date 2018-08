Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrocada deixa mais de 370 feridos em Vigo

Município e Autoridade Portuária trocam acusações e tentam sacudir responsabilidades.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

A derrocada de uma parte de um passeio marítimo em Vigo fez pelo menos 377 feridos depois da meia-noite deste domingo durante o festival de desportos urbanos O Marisquiño. As autoridades locais referiram que nove pessoas foram internadas, cinco delas com ferimentos graves.



Dos feridos internados dois tiveram alta. Nos cinco feridos graves as situações mais preocupantes são traumatismos cranioencefálicos, dois dos quais em menores de 15 anos.



A derrocada do passeio, em madeira e betão, aconteceu quando centenas de pessoas assistiam ao concerto de Rels B., no encerramento do festival. Dezenas de pessoas ficaram presas entre as tábuas do passeio enquanto muitas outras caíram ao mar.



A câmara municipal de Vigo e a Autoridade Portuária da cidade trocaram acusações, com os responsáveis do porto a negar conhecimento de qualquer falha de manutenção e indicando, antes, "uma falha estrutural", uma vez que o betão "parece ter-se partido".



Diz ainda que a autorização e vigilância dos concertos cabe à autarquia, bem como a manutenção das infraestruturas. Abel Caballero, autarca de Vigo, alega que a manutenção do passeio estava entregue ao clube naútico da cidade.



PORMENORES

Um alerta ignorado

Há uma semana, a vereadora do PP de Vigo, Elena Muñoz, alertou, no Twitter, para as péssimas condições do passeio marítimo e escreveu mesmo: "Esperemos que não se passe nada durante ou depois do evento".



"Parecia que voava"

"Foi questão de um segundo. Notei uma sacudidela como na montanha russa, como se voasse numa plataforma que levava pancadas de lado". Foi assim que Martín Tena, de 18 anos, descreveu o momento da derrocada: "De repente ficou tudo negro. Ouvi gritos e agarrei-me ao que pude".