Desafios no mercado de arrendamento em Berlim motivam jogo virtual

O jogo virtual "Berlin Flat Quest" ironiza a problemática do arrendamento em Berlim, numa altura em que os preços quase duplicaram na última década, simulando as dificuldades em encontrar um apartamento disponível.

Na Alemanha, mais de metade da população vive numa propriedade alugada. Mas em Berlim, o número chega aos 86%. Com os preços a aumentar, e a oferta a diminuir, conseguir uma casa chega a ser, para muitos, uma missão quase impossível.

"Em média, os preços dos alugueres em Berlim quase duplicaram desde 2011. Em alguns bairros ainda mais do que isso", alerta o criador do jogo, Bastien Allibert, sublinhando uma "renovada atratividade" que a capital ganhou em 2000 e que trouxe mais gente.

Para o criador do jogo "Berlin Flat Quest", e da plataforma "settle-in-berlin.com" (SiB), a vantagem estava antes do lado dos inquilinos porque "ninguém tinha interesse em mudar-se para Berlim". Mas isso mudou completamente, e há "muito mais competição".

Há ainda outros fatores que contribuem para esta tendência como o uso do mercado imobiliário como um ativo altamente produtivo, o ritmo lento de novos projetos de construção na cidade, e a crise de 2008 e a pandemia de covid-19, que levaram a que mais investidores privados e institucionais optassem pela compra de ativos sólidos e fiáveis como um imóvel.

Bastien Allibert ajuda recém-chegados a Berlim, entre outros serviços, a instalaram-se na cidade. Juntou o lado cómico das muitas experiências que já ouviu e viveu, à frustração e até discriminação de procurar uma nova casa.

"Candidatei-me a um apartamento partilhado nudista. Não me apercebi disso até que me fui encontrar com os meus potenciais colegas de casa. Não faz falta dizer que houve alguma confusão e boas risadas", partilhou com a agência Lusa.

O objetivo do jogo é proporcionar uma "catarse comum sobre essa experiência frustrante, divertindo e consciencializando sobre a realidade atual em Berlim".

O jogo começa por avisar que é o primeiro que prepara para a "caça" de um apartamento em Berlim, permitindo depois a escolha de uma personagem que deve cumprir o objetivo "antes de ficar sem dinheiro".

Do "estudante", passando pelo "David Dowie", o "talento criativo", ou o "escapista do 'Brexit'", são vários os bairros disponíveis com diferentes níveis de competição e de valor da renda.

"Os estrangeiros que chegam à Alemanha enfrentam mais obstáculos que os alemães ao se mudarem para cá. A falta de conhecimento sobre o mercado imobiliário acarreta mais custos e tempo. A maneira como o sistema é projetado também condena os recém-chegados ao fracasso", sustenta Allibert.

Em causa está o "Schufa", um registo de crédito que todos os senhorios solicitam como parte do processo de triagem. Este cadastro não está disponível para os estrangeiros porque é necessário ter residência na Alemanha.

"Algo que não é possível porque ainda não se encontrou um lugar para viver, o que não é possível se não se tiver um cadastro Schufa", destaca, apontando um círculo vicioso difícil de quebrar.

Não há uma "solução mágica" para o problema do arrendamento em Berlim, sustenta Bastien Allibert, mas uma melhoria pode ser conseguida através do aumento do número de permissões de construção, ou favorecendo os pequenos proprietários privados para evitar que os grandes assumam o controle quase total.

"Isso poderia ajudar a manter os preços razoáveis, graças a uma maior competição entre os proprietários. Também está provado que os pequenos proprietários privados tendem a agir de forma mais humana e a preocuparem-se mais com os inquilinos", frisou.

A 26 de setembro, no mesmo dia das eleições legislativas na Alemanha, um referendo local será levado a voto. Em causa uma campanha que pede ao governo da cidade que exproprie 240.000 propriedades dos maiores agentes imobiliários residenciais listados publicamente na Alemanha.

O documento, assinado por cerca de 360.000 pessoas, acusa os grandes proprietários de empurrar moradores com as rendas baixas e de longa duração, baixando a qualidade do aluguer e subindo os preços.